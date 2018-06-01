В полиции сообщили, когда будут результаты экспертизы о состоянии опьянения работников, сбивших мальчика на велосипеде в Киеве

В настоящее время определяется подследственность по этому делу.

В Национальной полиции Киева заявляют, что результаты экспертизы от врача-нарколога по установлению возможного состояния опьянения полицейских, автомобиль которых вчера сбил 13-летнего мальчика на велосипеде, поступят через 10 дней.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве Оксана Блищик.

По ее словам, придется подождать некоторое время для получения результатов экспертизы от врача-нарколога, который должен отобрать биологические образцы для проведения исследования на установление состояния опьянения.

"По опыту - это до 10 дней. Это не от нас зависит", - сказала Блищик.

Она не сообщила, появились ли новые подробности по этому делу о ДТП.

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"Не могу сейчас ничего сказать, потому что следователи сейчас находятся в прокуратуре, которая должна определить подследственность. Пока не определена подследственность, ничего нового сказать не можем", - заявила Блищик.

Как сообщал УНИАН, авария с участием полицейского автомобиля, который выполнял спецзадание, произошла на проспекте Григоренко в Дарницком районе 31 мая около 21.00. Автомобиль «Фольксваген» сбил мальчика, который ехал на велосипеде.

В результате ребенок получил телесные повреждения, «скорая» доставила мальчика в больницу.

Оба сотрудника полиции, находившиеся в автомобиле, в присутствии граждан и понятых прошли тест на «драгере»: прибор показал, что правоохранители не употребляли алкоголь. Кроме того, полицейских доставили к врачу-наркологу, чтобы отобрать биологические образцы для проведения исследования на установление состояния опьянения.

По факту ДТП начато уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.