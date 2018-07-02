Удар ножом в шею: полиция рассказала подробности убийства ромки на Закарпатье

По факту убийства уже открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство.

В полиции подтвердили убийство ромки в Береговом Закарпатской области.

Как узнало Мukachevo.net в Главном управлении национальной полиции Закарпатья, они получили сообщение об обнаружении ромки на одной из улиц Береговая вечером 1 июля.

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На место сразу выехала следственно-оперативная группа, которая узнала, что 30-летнюю женщину забрали медики, но через некоторое время от ранений в шею она умерла.

В полиции отмечают, что на данном этапе следствия они не обнаружили мотивов убийства, связанных с гендерной, расовой и другой дискриминацией. Причастных к преступлению разыскивают.

Ранее СМИ сообщали, что в Берегово на Закарпатье 1 июля неизвестные ножом смертельно ранили местную ромку.