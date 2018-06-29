В Десантно-штурмовых войсках подтвердили, что полковника ВСУ ранили ножом в Житомире

13:17, 29 июня 2018
Происшествия
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Полковник сейчас находится в больнице / nikvesti.com

В пресс-службе командования ДШВ ВСУ подтвердили, что в Житомире возле продуктового магазина получил ножевое ранение заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками полковник Павел Щербань.

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Инцидент произошел 27 июня в вечернее время возле продуктового магазина. "В настоящее время офицер находится на лечении, угрозы жизни нет", - говорится в сообщении.

По факту нанесения телесных повреждений полковнику полиция проводит необходимые следственные действия.

Ранее об инциденте сообщали СМИ, по их информации, состояние Щербаня было стабильно тяжелым.

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Теги: #ВСУ#полковник#ранение