В Десантно-штурмовых войсках подтвердили, что полковника ВСУ ранили ножом в Житомире
13:17, 29 июня 2018Происшествия
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Полковник находится на лечении, угрозы его жизни нет.
Полковник сейчас находится в больнице / nikvesti.com
В пресс-службе командования ДШВ ВСУ подтвердили, что в Житомире возле продуктового магазина получил ножевое ранение заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками полковник Павел Щербань.
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Инцидент произошел 27 июня в вечернее время возле продуктового магазина. "В настоящее время офицер находится на лечении, угрозы жизни нет", - говорится в сообщении.
По факту нанесения телесных повреждений полковнику полиция проводит необходимые следственные действия.
Ранее об инциденте сообщали СМИ, по их информации, состояние Щербаня было стабильно тяжелым.
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