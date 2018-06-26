В Киеве пропавшего студента нашли повешенным (фото)

Повесившегося в столице студента искали почти неделю.

Во вторник, 26 июня, в Киеве на проспекте Победы нашли повешенного студента. Парень покончил с собой на 21 этаже недостроенного корпуса медуниверситета имени Богомольца.

Тело повешенного нашли ночью. Об этом "Информатору" рассказали охранники территории.

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По предварительным данным, повесился 21-летний студент КПИ. Его знакомые рассказали утром, что искали парня почти неделю. А нашли погибшего подростки, которые, миновав охрану с противоположной от стройки стороны, забрались на последний этаж недостроя.

На месте работали правоохранители и медики скорой. Врачам осталось только констатировать смерть.

Как сообщал УНИАН, вечером 5 июня в Чугуеве Харьковской области обнаружили повешенным местного активиста Николая Бычко.