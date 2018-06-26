На Днепропетровщине недавно освобожденный педофил изнасиловал 10-летнюю девочку: ребенок в тяжелом состоянии

В 2010 мужчина был осужден за изнасилование 10-летнего мальчика.

На Днепропетровщине недавно освобожденный из мест лишения свободы насильник-педофил нашел себе новую жертву. В результате преступных действий мужчины 10-летняя девочка оказалась в больнице.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

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"Днепропетровщина. Сегодня (25 июня - УНИАН) около 16 часов в полицию поступило сообщение - неизвестный изнасиловал 10-летнюю девочку. Ребенок еле живой был найден в кустах, раздет и в крови", - написал Аброськин.

Он добавил, что состояние девочки крайне тяжелое. Во время изнасилования мужчина нанес ей ранения.

"Благодаря быстрому реагированию полиции на своевременное уведомление граждан при отработке местности возле места совершения преступления, а также близлежащих сел был задержан житель соседнего населенного пункта, 1990 г.р. Задержали его, когда он возвращался домой после совершения своего позорного преступления. У него изъята одежда со следами крови. В 2010 году этот негодяй уже был осужден за изнасилование с применением ножа десятилетнего мальчика. Недавно в этом году он освободидся", - отметил заместитель председателя Нацполиции.

Как сообщал УНИАН, 14 июня, в центре Николаева трое мужчин изнасиловали 12-летнюю девочку.