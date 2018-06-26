В Харькове водитель-"терминатор" остался невредимым после жуткого ДТП (видео)

00:02, 26 июня 2018
Происшествия
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В результате ДТП пострадала пассажирка / Кадр из видео 2+2

В Харькове авто раскрутило на дороге, пронесло через перекресток и ударило о два столба. Водителя выбросило из машины, и невероятно - он остался невредимым.

Как сообщает программа ДжеДАІ, мужчина быстро оправился и поспешил спасать пассажирку. Впоследствии ее госпитализировали.

Как сообщал УНИАН, ранее под Киевом после столкновения загорелся Volkswagen с беременной женщиной.

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Теги: #ДТП в Харькове