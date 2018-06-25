Под Киевом после столкновения загорелся Volkswagen с беременной женщиной
04:19, 25 июня 2018Происшествия
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В результате столкновения Chery и Volkswagen последний отбросило в забор. После этого Volkswagen загорелся.
В автомобиле находилась беременная женщина / Фото facebook.com/KyivOperativ
В селе Крюковщина под Киевом произошло крупное ДТП. В результате столкновения Chery и Volkswagen последний отбросило в забор. После этого Volkswagen загорелся.
Об этом сообщает Киев.Оперативный в Facebook. В Volkswagen находилась беременная женщина, ее сразу госпитализировали.
Как сообщал УНИАН, ранее в Днепропетровской области в результате ДТП погибли три человека.
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