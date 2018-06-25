Под Киевом после столкновения загорелся Volkswagen с беременной женщиной

В результате столкновения Chery и Volkswagen последний отбросило в забор. После этого Volkswagen загорелся.

В селе Крюковщина под Киевом произошло крупное ДТП. В результате столкновения Chery и Volkswagen последний отбросило в забор. После этого Volkswagen загорелся.

Об этом сообщает Киев.Оперативный в Facebook. В Volkswagen находилась беременная женщина, ее сразу госпитализировали.

Как сообщал УНИАН, ранее в Днепропетровской области в результате ДТП погибли три человека.