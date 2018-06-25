Под Киевом после столкновения загорелся Volkswagen с беременной женщиной

04:19, 25 июня 2018
Происшествия
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В автомобиле находилась беременная женщина / Фото facebook.com/KyivOperativ

В селе Крюковщина под Киевом произошло крупное ДТП. В результате столкновения Chery и Volkswagen последний отбросило в забор. После этого Volkswagen загорелся.

Об этом сообщает Киев.Оперативный в Facebook. В Volkswagen находилась беременная женщина, ее сразу госпитализировали.

Как сообщал УНИАН, ранее в Днепропетровской области в результате ДТП погибли три человека.

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Теги: #загорелся автомобиль#ДТП под Киевом