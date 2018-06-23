В Кривом Роге пьяный водитель сбил насмерть двух женщин: тело одной откинуло в витрину магазина (фото, видео)

10:31, 23 июня 2018
Происшествия
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В Кривом Роге пьяный водитель сбил насмерть двух женщин / фото Первый Криворожский

Как сообщает "Первый Криворожский", 26-летний водитель автомобиля Nissan двигался со стороны Шахты «Родина» по направлению к «свадебному перекрестку».

В результате ДТП автомобиль вылетел в кювет, водитель выжил / фото Первый Криворожский

"Авто сбило женщин, сама иномарка вылетела в кювет. Водитель выжил. Он изрядно пьян. Обе женщины скончались на месте. Тело одной выбросило в витрину магазина, вторую отбросило на проезжую часть", - сообщает издание.

От силы удара тело одной из женщин откинуло в витрину магазина / фото Первый Криворожский

На месте аварии работают патрульные, следователи областного и городского управлений полиции.

Как сообщал УНИАН, 21 июня в центре Николаева маршрутка насмерть сбила пешехода.

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Теги: #Днепропетровщина#ДТП#Кривой Рог