В Кривом Роге пьяный водитель сбил насмерть двух женщин: тело одной откинуло в витрину магазина (фото, видео)
10:31, 23 июня 2018Происшествия
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В результате ДТП автомобиль вылетел в кювет, водитель выжил.
В Кривом Роге пьяный водитель сбил насмерть двух женщин / фото Первый Криворожский
В Кривом Роге Днепропетровской области, на улице Светлогорской, пьяный водитель сбил насмерть двух женщин.
Как сообщает "Первый Криворожский", 26-летний водитель автомобиля Nissan двигался со стороны Шахты «Родина» по направлению к «свадебному перекрестку».
В результате ДТП автомобиль вылетел в кювет, водитель выжил / фото Первый Криворожский
"Авто сбило женщин, сама иномарка вылетела в кювет. Водитель выжил. Он изрядно пьян. Обе женщины скончались на месте. Тело одной выбросило в витрину магазина, вторую отбросило на проезжую часть", - сообщает издание.
От силы удара тело одной из женщин откинуло в витрину магазина / фото Первый Криворожский
На месте аварии работают патрульные, следователи областного и городского управлений полиции.
Как сообщал УНИАН, 21 июня в центре Николаева маршрутка насмерть сбила пешехода.
Пьяный водитель насмерть сбил двух женщин в Кривом Роге
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