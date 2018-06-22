Кернес: Погром в Харьковской мэрии - не хулиганство, а попытка захвата государственного учреждения

Мэр Харькова намерен добиваться переквалификации дела о беспорядках в горсовете.

Полиция должна изменить статью относительно погрома в мэрии Харькова и квалифицировать нападение как «попытку захват государственных и общественных зданий».

Об этом на своей странице в Facebook заявил городской голова Харькова, избранный от Партии «Видродження», Геннадий Кернес.

«Относительно того, что по факту вчерашнего погрома в мэрии полиция возбудила дело по «хулиганство». Я категорически против. Вчерашний шабаш мог обернуться человеческими жертвами. Мы будем бороться за то, чтобы статья была изменена на «попытку захват государственных и общественных зданий». Это моя принципиальная позиция. Вчерашний погром мало был похож на хулиганство», – написал мэр Харькова.

Напомним, 20 июня в Харькове неизвестные бросили дымовую шашку и распылили газ в здании городского совета. Позже произошли столкновения.

От распыления газа пострадали более сотни человек. Две сотрудницы попали в больницу.

Событиям, которые произошли в Харьковском горсовете, дал оценку Джон Хувейн, исполнительный директор американской компании «Guliani Security & Safety» («GSS»), которая занимается созданием в Харькове первого в Украине Городского ситуационного центра.

Атаку, которую неизвестные совершили в городской совет, он охарактеризовал как «покушение на демократию», поскольку городской совет является символом демократии.

«Люди, которые принимают решения в стенах мэрии, были выбраны харьковчанами, и подвергать опасности их работу, работу многих других сотрудников и просто граждан – недопустимо», – отметил Джон Хувейн.

Специалист по безопасности считает, что на ситуацию должны были бы эффективно отреагировать все службы, и рассказал, как можно было бы предотвратить беспорядки. Ведь именно с этой целью в Харькове создают Городской ситуационный центр.

«По вчерашней ситуации. Например, вы знаете, что у вас заседание городского совета, вы уже можете сразу понять, что вам нужно. Вы понимаете, где должна стоять скорая, полиция, спасатели, вы проектируете эту ситуацию и предотвращаете ей. И это проектирование происходит в ситуационном центре. Самое главное, чего мы достигнем в результате – понимание действий каждой из служб», – рассказал Джон Хувейн.

Отметим, что американская компания «GSS» более 20 лет занимается вопросами внутренней и внешней безопасности. Одно из основных направлений ее деятельности – консультирование городов в сфере безопасности. В рамках харьковского проекта ранее состоялась встреча городского головы Геннадия Кернеса и советника президента США, бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани.

21 июня члены депутатской группы «Партия «Видродження» направили обращение в адрес Генерального прокурора Украины Юрия Луценко, председателя СБУ Василия Грицака и министра внутренних дел Арсена Авакова с требованием дать оценку событиям, которые произошли в Харькове 20 июня.