Во Львове во время движения трамвая оборвался провод и ударил по голове 15-летнего пассажира в салоне

Подросток получил травмы головы от провода, который через окно залетел в салон.

Во Львове во время движения трамвая оборвался провод токоприемника и травмировал 15-летнего пассажира, который находился в салоне транспортного средства.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, происшествие произошло 21 июня, около 16:00, неподалеку от центра Львова.

Как отмечается в сообщении, во время движения трамвая №7 по ул. Лычаковской через открытое окно в голову 15-летнему пассажиру попали крепления от проводов. Пострадавший госпитализирован в городскую детскую больницу Львова.

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Как уточнили в Главном управлении Национальной полиции во Львовской области, куда поступила информация о травмировании несовершеннолетнего пассажира общественного транспорта, предварительно установлено, что во время движения трамвая оборвался провод токоприемника и через окно трамвая отлетел в салон, где попал в голову парню.

По данным медиков, у подростка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головы, сотрясение головного мозга.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.