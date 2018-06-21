На Житомирщине неизвестные обокрали квартиру мэра Новограда-Волынского

Неизвестные злоумышленники похитили из помещения городского головы личные документы и иностранную валюту.

В Житомирской области неизвестные обокрали квартиру мэра города Новограда-Волынского Виктора Весельского.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе коммуникаций полиции Житомирской области.

Согласно сообщению, кража произошла вчера, 20 июня.

По информации руководителя отдела коммуникаций ГУ НП в Житомирской области Аллы Ващенко, сейчас полиция проводит следственные действия.

Читайте такжеВ Ривно в результате поджога квартиры пострадал депутат (фото)

«Сейчас разбираемся и устанавливаем, кто именно это сделал», - отметила Ващенко.

Как стало известно УНИАН из других источников, из помещения городского головы Новограда-Волынского вынесли личные документы и иностранную валюту, которая была официально задекларирована.

По данному факту зарегистрировано уголовное производство по ст. 185 ч. 4 (кража) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Справка УНИАН. 62-летний Весельский (беспартийный) является Новоград-Волынским городским главой с 10 ноября 2015 года. С 1982 по 1984 годы он избирался депутатом советов различных уровней, а в 1990-1999 годах был депутатом трех созывов Житомирского областного совета.

Как сообщал УНИАН, в Киеве неизвестные ограбили шведского дипломата, главу офиса Совета Европы в Украине Мортена Энберга.