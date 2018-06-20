В Киеве обокрали главу офиса Совета Европы в Украине - СМИ
14:59, 20 июня 2018Происшествия
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Полиция начала расследование.
Глава офиса Совета Европы в Украине Мортен Энберг / фото УНИАН
В Киеве неизвестные ограбили шведского дипломата.
Факт кражи "Украинской правде" подтвердили в пресс-службе Национальной полиции в среду.
"В полицию с заявлением о краже денежных средств обратился гражданин Швеции. Открыто уголовное производство по статье 185 ("Кража") Уголовного кодекса", – сообщил изданию представитель Нацполиции Ярослав Тракало.
Имя пострадавшего в полиции не называют. В то же время, по данным источника в правоохранительных органах, это – глава офиса Совета Европы в Украине Мортен Энберг, который является гражданским мужем народного депутата Светланы Залищук.
Как сообщал УНИАН, в конце мая у народного депутата Алексея Гончаренко украли три велосипеда.
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