В киевском метро полиция задержала мужчину с гранатой

Кроме гранаты, у парня нашли патроны и дымовые шашки.

На станции столичного метрополитена "Академгородок" внимание правоохранителей привлек подозрительный парень с рюкзаком. При проверке оказалось, что в портфеле молодого человека находилась граната и патроны.

Как сообщил начальник управления полиции в метрополитене ГУНП в г. Киеве Виталий Быков, в рюкзаке подозрительного пассажира находились граната РГД-5 с запалом, дымовые шашки и несколько патронов. Обнаруженные предметы изъяли и направили на экспертизу, сообщили в пресс-службе столичной полиции.

«Молодой человек сейчас дает показания, он – житель Киевской области, 1995 года рождения. Событие должным образом зарегистрировано, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого правонарушения предусмотрено до семи лет лишения свободы», - отметил Быков.

Как сообщал УНИАН, 19 июня правоохранители задержали молодого мужчину с автоматом Калашникова возле здания Кабинета Министров.