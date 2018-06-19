"Выкрикивал "Крым наш": возле Кабмина задержали мужчину с автоматом Калашникова (фото)

Молодой человек не смог внятно объяснить происхождение вещей. Однако предварительно установлено, что оружие принадлежит его родственнику.

Правоохранители задержали молодого человека с автоматом Калашникова возле здания Кабинета Министров.

"Молодой человек в амуниции и маске на лице вышел из такси возле Кабмина и двигался в направлении Верховной Рады, где прошла массовая акция. Его задержали: во время поверхностного осмотра у него изъяли предмет, похожий на карабин, два кастета, ножи и дымовую шашку", - сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Отмечается, что на перекрестке улицы Грушевского и Садовой бойцы полка полиции особого назначения №2 вместе с участковыми инспекторами полиции обратили внимание на пассажира такси, который вышел из салона в средствах индивидуальной защиты - маске и бронежилете.

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"Для проведения проверки был задержан: в ходе поверхностного осмотра у него обнаружили карабин, который визуально напоминает автомат Калашникова, а также кастеты, ножи и дымовую шашку. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Печерского управления полиции, которая изъяла указанные предметы. Четко объяснить происхождение этих вещей молодой человек не смог, однако предварительно установлено, что оружие принадлежит его родственнику", - говорится в сообщении.

Чтобы установить все подробности, задержанного доставили в территориальное управление полиции, с ним общаются следователи.

В свою очередь, "Киев оперативный" на своей странице в Facebook сообщает, что, по словам свидетелей, мужчина шел по улице Садовой, в самом центре города, и выкрикивал "Крым наш".

"Задержан правоохранителями. Предварительно - патроны холостые, а все остальное похоже на настоящее. На месте работает следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.