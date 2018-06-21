В Ривно в результате поджога квартиры пострадал депутат (фото)

Как удалось выяснить, пострадавшим является депутат Ровенского облсовета, член фракции БПП «Солидарность» Николай Лобчук.

В Ривно в результате поджога квартиры в многоэтажке получил ожоги депутат Ривненского областного совета.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации полиции Ривненской области, пожар возник около часа ночи 21 июня на 8 этаже многоэтажного дома на улице Коновальца.

По информации полиции, горели двери квартиры, в которой проживает 33-летний ровенчанин. Вместе с ним в доме находился его 37-летний брат – депутат Ривненского облсовета. Обоих доставили в больницу с ожогами тела.

По результатам осмотра места происшествия правоохранители изъяли фрагменты полимерных бутылок с характерным запахом горюче-смазочных материалов.

По факту поджога в полиции начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пятнадцати лет.

Полицейские устанавливают личность злоумышленника и все обстоятельства происшествия.

Как удалось выяснить корреспонденту УНИАН, одним из пострадавших является депутат Ривненского облсовета, член фракции БПП «Солидарность» Николай Лобчук.

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