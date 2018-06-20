В Тернополе иностранец спровоцировал масштабное ДТП: повреждены 3 легковушки и две маршрутки (фото, видео)

По данным очевидцев, в результате столкновения Audi с маршруткой в последней возникло возгорание, которое оперативно потушили.

В Тернополе иностранец спровоцировал ДТП, в результате которого повреждены 3 легковушки и две маршрутки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции, гражданин Нигерии, двигаясь по пр. Бандеры на автомобиле Audi ТТ на литовской регистрации, не выбрал безопасной скорости и безопасной дистанции, допустил столкновение с автомобилем Dacia, который ехал впереди в попутном направлении. После этого Audi отбросило на Peugeot Partner, которое ехало в попутном направлении в соседней полосе, а впоследствии виновник аварии столкнулся с маршрутными автобусами №15 и №14.

Полицейские составили админпротокол по ст. 124 КУоАП (совершение ДТП) и ст. 126 КУоАП за езду без водительского удостоверения.

Из-за ДТП в центре города было около 2 часов затруднено движение транспорта, в частности, длительное время простаивали троллейбусы, которые не могли объехать место ДТП.

По данным очевидцев, в результате столкновения Audi с маршруткой в последней возникло возгорание, которое оперативно потушили.

Как сообщал УНИАН, 19 июня на трассе Киев-Харьков в Полтавской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибла девушка - пассажир автомобиля Audi, который на большой скорости влетел в отбойник. Водитель автомобиля погиб в больнице.