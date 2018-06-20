Стрельба на Буковине: появилось видео стычки между пограничниками и селянами

Местные утверждают, что им не показали документы и начали стрелять.

Появилось видео стычки между предполагаемыми контрабандистами и пограничниками на Буковине.

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На нем зафиксирован спор между сторонами, один из местных жителей демонстрирует окровавленную ногу, передает ТСН.

Селяне утверждают, что пограничники не имеют права находиться на территории села, однако представители ГПСУ отмечают, что на них было совершено нападение во время несения службы.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:

Ранее в ГПСУ сообщили, что в Сторожинецком районе Черновицкой области около 20 неизвестных попытались блокировать движение пограничного наряда и совершили попытку группового нападения на пограничный наряд. Чтобы прекратить незаконные действия, пограничники открыли огонь по нарушителям.