Попросил меню на украинском: Слободян прокомментировал избиение пограничников в кафе Мариуполя

Женщина-офицер сильно пострадала. У нее сотрясение мозга, многочисленные ушибы.

Подполковник Государственной пограничной службы в кафе Мариуполя попросил дать ему меню на украинском языке, и это вызвало сопротивление тамошнего персонала. Завязалась драка, пограничнику сломали челюсть.

Об этом инциденте в эфире "5 канала" рассказал помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

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"Пограничники вели себя абсолютно адекватно и никоим образом не провоцировали применение против них силы. Тем более в такой агрессивной форме. В результате избиения пострадали двое пограничников, при чем из них одна – женщина-офицер. У мужчины сломана челюсть и многочисленные ушибы. Женщина-офицер пострадала больше всего. У нее сотрясение мозга, многочисленные ушибы, поэтому сейчас рассматривается вопрос о госпитализации их в Киев, в Центральный клинический госпиталь, чтобы более тщательно их обследовать и оказать необходимую медицинскую помощь уже на этапе устранения результатов избиения", – рассказал он.

Слободян также добавил, что личности нападавших пока неизвестны. Их пытается установить тамошняя полиция.

"Сейчас известно, что в отношении пограничников была применена сила со стороны неизвестных лиц. И этот акт агрессии спровоцировал вопрос пограничников об отсутствии в заведении меню на украинском языке", – уточнил спикер ГПСУ.

Ранее экс-заместитель председателя Одесской ОГА Соломия Бобровская сообщила, что подполковнику Госпогранслужбы сломали челюсть в кафе Мариуполя якобы из-за просьбы дать меню на украинском.

Позже ветеран АТО, ресторатор Богдан Чабан заявил, что компания вместе с подполковником ГПСУ, которому охранники лаунж-бара в Мариуполе сломали челюсть, якобы сама спровоцировала конфликт.