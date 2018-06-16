На Днепропетровщине обнаружили тайник со взрывчаткой (фото)
03:35, 16 июня 2018Происшествия
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Схрон был оборудован в одном из заброшенных зданий, из него изъято почти полтора килограмма пластида и шнур для инициирования взрыва.
Изъятые предметы направлены на экспертизу / фото Служба безопасности Украины, Facebook
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией обнаружили в Днепропетровской области тайник со взрывчатым веществом.
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Как сообщает пресс-центр СБУ, из тайника, который был оборудован в одном из заброшенных зданий поселка Обуховка Днепровского района, правоохранители изъяли почти полтора килограмма пластида и шнур для инициирования взрыва.
Изъятые предметы направлены на экспертизу. В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности.
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