В "Жулянах" самолет после жесткой посадки до сих пор пугает других пассажиров своим видом (видео)

После катастрофы аэропорт "Киев" остановил работу на три часа, а сейчас работает в привычном режиме.

Пассажиры борта из Анталии в Киев, который совершил жесткую посадку в киевском аэропорту во время грозы в четверг, критикуют авиакомпанию и персонал аэропорта. Зато администрация "Жулян" считает проведенную работу по эвакуации людей удовлетворительной и объясняет претензии шоковым состоянием людей.

"Мы зашли в облака. Я еще жене сказал: или мы сейчас делаем аварийную посадку, или нас отправят на другой аэродром. При посадке его начало раскачивать, он начал терять шасси. Где-то через две минуты подъехали пожарные", - рассказал один из очевидцев. Пассажиры предполагают, что самолет начал дымиться еще в воздухе, а пилот вынужден был быстро садиться. Также люди говорят, что в Анталии рейс задержали почти на четыре часа – и, возможно, потому, что проверяли техническое состояние самолета. "Какой-то неизвестный человек ходил у нас по борту, его потом сняли с этого борта", - говорят свидетели, сообщает ТСН.

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Кристина Павлишина ждет ребенка, в самолете была со старшим сыном и мужем. От шума оправляется до сих пор. "Дети плакали, кто постарше – тех трясло. Мой сын испугался", - рассказала она. Покинули самолет все, но отметили неуверенную работу спецслужб аэропорта – от скорой, которая не торопилась, до тех, кто вывозил пассажиров со взлетного поля. После твердой посадки их даже задержали на выходе, говорят люди. "Автобус предоставили минут через 15. Дождь идет, все стоят, дети", - сетуют одни. "Воды не дали, полотенец детям согреться. Я уже не говорю элементарно за психолога. Через два часа нас провели через паспортный контроль к багажному отделению. Мы там мариновались "часа три", - рассказывают другие.

В аэропорту недовольство пассажиров объясняют их шоковым состоянием. В администрации уверены, что сработали неплохо, хотя и были технические сложности. "Люди ждали багаж действительно долго, потому что самолет стоял на мягком грунте и техника не могла подъехать. Было предложено воду, чай и кофе, медицинские работники были рядом", - рассказала Галина Богданенко. А вот представители авиакомпании Bravo Airways даже не показались на глаза съемочным группам.

Руководство аэропорта опровергает информацию, что судно горело, а специалисты выясняют, почему борт выкатился за взлетно-посадочную полосу. "Изъяты черные ящики. Причины могут быть – резкая смена погодных условий, резкие порывы ветра. Также ошибка экипажа или техническое состояние. Шасси самолета попало в почву и шасси повредилось", - рассказала Богданенко.

После катастрофы аэропорт "Киев" остановил работу на три часа, а сейчас работает в привычном режиме. И McDonnell Douglas 1991 года выпуска до сих пор пугает пассажиров других рейсов своим видом в траве.