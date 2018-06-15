Взрыв оставленного авто в Киеве, из-за которого пострадали дети: владельцем оказался бывший участник АТО

Начальник полиции Киева не исключает, что взрывное устройство могло заложить в авто другое лицо, а не владелец.

Владельцем оставленного авто, возле которого накануне от взрыва пострадали четверо детей в Киеве, оказался участник АТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга заявил начальник Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве Андрей Крищенко.

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"Он является офицером запаса и участвовал в АТО - участник боевых действий", - заявил он.

По его словам, владельцу авто в настоящее время подозрений не предъявляли, но с ним работает следователь в одном из райуправления Киева.

Также Крищенко сообщил, что владельца авто задержали в Ривненской области, куда он поехал накануне взрыва. При этом начальник столичного главка отметил, что одной из версий взрыва является теракт. При этом, по его словам, на месте взрыва были найдены несколько фрагментов гранаты РГД-5.

Вместе с тем, начальник полиции Киева не исключает, что взрывное устройство могло заложить в авто другое лицо, а не владелец.

Как сообщал УНИАН, дети получили осколочные ранения, когда играли в салоне старой обшарпанной "Волги" во дворе жилого дома в спальном районе Киева. У них в руках разорвался неизвестный предмет. Трех девочек прооперировали, мальчику, который оказался в тяжелом состоянии и впал в кому, спасали глаза.