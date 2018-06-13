Ночью аноним сообщил о минировании четырех станций метро в Киеве
В ночь на 13 июня неизвестный сообщил о заминировании четырех столичных станций метро.
Анонимный звонок оказался ложным. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".
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«Вчера поздно вечером в полицию поступило сообщение о минировании четырех станций киевского метро. Станции "Крещатик", "Оболонь", "Выдубичи" и "Олимпийская" были закрыты для пассажиров. Проводилась проверка», - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, по вчерашнему сообщению станции проверены, взрывоопасных предметов не обнаружено. Метро работает в обычном режиме.
Как сообщал УНИАН, за последние две недели на электронный адрес «Горячей линии " Львова» поступило более 25 сообщений о заложенных взрывных устройствах в бизнес-центрах Львова. Во всех случаях информация не подтвердилась.