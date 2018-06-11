Бизнес-центры во Львове "минируют" из России - СБУ

По данным спецслужбы, IP-адрес "телефонного террориста" зарегистрирован в российском городе Омск.

Сотрудники управления Службы безопасности Украины во Львовской области установили, что ложные сообщения о заложенной взрывчатке на территории бизнес-центров Львова поступают с территории Российской Федерации.

Об этом сообщил пресс-секретарь управления СБУ во Львовской области Олег Александров.

«Как установили сотрудники СБУ во Львовской области, ложные сообщения о заложенной взрывчатке на территории львовских бизнес-центров поступают с территории Российской Федерации. Оперативники спецслужбы совместно с работниками Нацполиции выяснили, что все письма поступали из сети российского интернет-провайдера Теле2. IP-адрес «телефонного террориста» зарегистрирован в городе Омск Российской Федерации», - сказал Александров.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции во Львовской области, за последние две недели на электронный адрес «горячей линии Львова» поступило более 25 сообщений о заложенных взрывных устройствах в бизнес-центрах Львова. Во всех случаях информация не подтвердилась.

По фактам сообщений возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями) - наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.