Ромы оккупировали территорию близ вокзала в Киеве: избивают прохожих и оставляют горы мусора (фото, видео)

В Киеве возле вокзала больше 300 ромов обосновали табор.

В Киеве возле кинотеатра «Ультрамарин», близ вокзала, обосновалось новое поселение ромов.

Такое событие не прошло бесследно: по всей территории разбросан мусор, появились первые жертвы, передает "Информатор".

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Люди на своих страницах в Facebook жалуются на разбойное поведение ромов, есть пострадавшие. Одна из жертв — 16-летний подросток, которого они жестоко избили толпой. Со слов мамы потерпевшего, Юлии Поповой, в парня бросили бутылкой, вследствие чего он потерял сознание. Очнувшись в луже крови, он увидел над собой одного из нападавших. Парень попросил его вызвать "скорую", после чего получил еще один удар бутылкой по голове. Позже пострадавшего доставили в больницу и наложили 7 швов.

Помимо нападений на мирных жителей, ромы загрязняют территорию вокруг своего поселения. Горы мусора, отходов и сожженные вещи — все это их следы.

Как сообщал УНИАН, "Национальные дружины" разгромили лагерь ромов в Голосеевском парке в Киеве.