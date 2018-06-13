Ромы оккупировали территорию близ вокзала в Киеве: избивают прохожих и оставляют горы мусора (фото, видео)

10:25, 13 июня 2018
Происшествия
1551 2

В Киеве возле кинотеатра «Ультрамарин», близ вокзала, обосновалось новое поселение ромов.

Такое событие не прошло бесследно: по всей территории разбросан мусор, появились первые жертвы, передает "Информатор".

Читайте такжеПолиция отреагировала на разгром лагеря ромов в Голосеевском парке

Люди на своих страницах в Facebook жалуются на разбойное поведение ромов, есть пострадавшие. Одна из жертв — 16-летний подросток, которого они жестоко избили толпой. Со слов мамы потерпевшего, Юлии Поповой, в парня бросили бутылкой, вследствие чего он потерял сознание. Очнувшись в луже крови, он увидел над собой одного из нападавших. Парень попросил его вызвать "скорую", после чего получил еще один удар бутылкой по голове. Позже пострадавшего доставили в больницу и наложили 7 швов.

Помимо нападений на мирных жителей, ромы загрязняют территорию вокруг своего поселения. Горы мусора, отходов и сожженные вещи — все это их следы.

Как сообщал УНИАН, "Национальные дружины" разгромили лагерь ромов в Голосеевском парке в Киеве.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#вокзал#ромы