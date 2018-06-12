Перегруженные фуры "потопили" мост через Ингул в Николаевской области (фото, видео)

Военные уже развернули альтернативный мост, а водолазы занялись откачиванием воды.

В Николаевской области перегруженные многотонные фуры, объезжая обходными дорогами весовой контроль, затопили Пересадовский мост через реку Ингул.

Об этом сообщил советник главы Николаевской облгосадминистрации Андрей Сенченко на своей странице в Facebook.

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"Недобросовестные водители грузовиков, которые ездят с перегрузкой, начали объезжать пункты контроля окольными путями и "утопили" многострадальный Пересадовский мост", – говорится в его сообщении.

Сенченко рассказал, что соответствующие службы включились в оперативное решение проблемы. Военные развернули альтернативный мост, а водолазы занялись откачиванием воды.

Как сообщал УНИАН, ранее в КГГА опровергли информацию о обрушении путепровода на Выдубичах в столице.