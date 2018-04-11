Не "устал", а на ремонте: КГГА опровергли информацию о обрушении путепровода на Выдубичах

17:31, 11 апреля 2018
Происшествия
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На путепроводе возле метро &quot;Выдубичи&quot; проводят ремонт / фото Киев оперативный

Об этом сообщили в группе "Киев оперативный" в Facebook. В сообществе отметили, что несмотря на аварийное состояние, по другой половине путепровода продолжает ездить транспорт.

Однако в КГГА опровергли эту информацию. Там сообщили, что на эстакадном съезде с Южного моста проводится плановый ремонт деформационных швов, которые и  изображены на фото.

В КГГА заверили, что никакой опасности для участников движения ремонтные работы не несут.

На дороге образовалась большая дыра / фото Киев оперативный

Как сообщал УНИАН, в январе СМИ сообщали, что обрушилась часть путепровода на пересечении проспекта Комарова и бульвара Вацлава Гавела, на котором сейчас проходят ремонтные работы. Однако в "Киевавтодоре" опровергли эту информацию, рассказав, что в результате ДТП была повреждена временная металическая конструкция, установленная для ремонта.

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Теги: #Киев#мост