Во Львове четвертый день подряд "минируют" бизнес-центры

Правоохранители принимают необходимые меры, чтобы установить личность анонима, который сделал сообщение о заминировании.

Во Львове правоохранители проверяют сообщение о заминировании восьми бизнес-центров.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции во Львовской области, сегодня, 1 июня, в полицию обратились сотрудники Центра безопасности города, которые сообщили, что около 9.00 они снова получили анонимное сообщение о минировании восьми зданий бизнес-центров.

Читайте такжеВ Киеве "заминировали" рынок, эвакуированы около тысячи человек

В частности, три из них расположены на улице Научной, два - на Промышленной, остальные - на улицах Героев УПА, Богдана Хмельницкого и Шевченко.

По указанным адресам выехали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы, а также работники других соответствующих служб. Также правоохранители принимают необходимые меры, чтобы установить личность анонима, который сообщил о минировании.

Как сообщал УНИАН, во Львове в полицию уже четвертый день подряд поступает информация о минировании зданий бизнес-центров. Их количество колеблется от 5 до 9. Все предыдущие сообщения оказались ложными. Лица, причастные к лжеминированию, пока не установлены.