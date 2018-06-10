В Одессе никем не управляемое авто скатилось со склона и сбило трех женщин

Как отметил очевидец, с горы скатился припаркованный автомобиль, который не был поставлен на ручной тормоз, прямо на людей.

В Одессе возле пляжа "Ланжерон" никем не управляемый автомобиль скатился со склона и сбил трех женщин.

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Как сообщили УНИАН в патрульной полиции Одессы, ЧП произошло поздно вечером 9 июня.

"За медицинской помощью обратились три женщины", - сообщили в полиции.

В ведомстве не смогли уточнить, каково состояние пострадавших.

По словам очевидцев, наезд на пешеходов был около 22.05. В частности, как отметил одессит Святослав Лаврусенко, возле пляжа "Ланжерон", с горы скатилась припаркованная машина, которая не была поставлена на ручной тормоз, прямо на людей.

"Услышали сильный хлопок и крики, трое женщин оказались под колесами "Короллы". Она еще не остановилась, а тащила их по асфальту. Мы с другом были за метров пять, сразу побежали останавливать машину. Остановили, подбежали еще люди и стали помогать поднимать, чтобы вытащить женщин. Одна девушка в очень тяжелом состоянии. Скорая ехала минут 20-30. Хозяин авто не нашелся", - сообщил очевидец.

На место событий прибыл следователь. В Главном управлении Нацполиции произошедшее пока не комментируют.