Против задержанного открыто уголовное производство.

В Одессе задержан студент, «заминировавший» отдел полиции.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, сегодня ночью на спецлинию «102» поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что здание отдела полиции в Приморском районе города заминировано.

В ходе проведения первоочередных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Приморского отдела полиции установили и задержали псевдоминера.

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«Он оказался 19-летним студентом одного из местных учебных заведений. Парень объяснил, что таким образом под действием спиртного решил похвастаться перед компанией товарищей», - сообщили в главке.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.