В Киевской области взяли под стражу мужчину, который торговал интимными фото своей 13-летней дочери

Во время визитов девочки к отцу мужчина периодически совершал развратные действия, о чем узнала ее мать.

В Киевской области 32-летний отец совершал развратные действия в отношении своей 13-летней дочери и заставлял ее делать порнографические фото и видео, которые затем распространял в интернете за деньги. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Установлено, что в начале февраля 2017 года 32-летний мужчина познакомился в сети интернет с 13-летней дочерью, с которой после ее рождения вообще не поддерживал родственных связей.

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На протяжении года девочка приезжала в гости к своей бабушке и отцу в одно из сел Мироновского района, во время таких визитов мужчина периодически совершал развратные действия, о чем узнала мать малолетнего ребенка, увидев переписку в соцсети последней, в результате чего обратилась в правоохранительные органы с соответствующим заявлением.

"В дальнейшем, во время досудебного расследования установлено, что на протяжении всего времени общения, отец заставлял девочку фотографировать и снимать видео ее обнаженного тела на мобильный телефон, а затем пересылать ему через программу "Viber", - сообщают в прокуратуре.

Также известно, что в период с июня 2017 года по февраль 2018 года отец по меньшей мере раз в месяц получал от потерпевшей фотографии и видеоизображения, которые с целью получения денежного вознаграждения загружал в сеть Интернет и предоставлял открытый доступ к указанным файлам неопределенному кругу лиц, от которых получал на карточный счет денежное вознаграждение, общая сумма которого составляет почти 20 тысяч гривен.

Мироновским отделом Кагарлыкской местной прокуратуры сообщено о подозрении извращенцу-отцу в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 156 (совершение развратных действий в отношении своей малолетней дочери) и ч. 4, 5 ст. 301 (изготовление, хранение, распространение, иное перемещение с целью распространения, совершенное в отношении изображений и других предметов порнографического характера, содержащих детскую порнографию и принуждение несовершеннолетнего к участию в создании изображений и видеопродукции порнографического характера, совершенное повторно) УК Украины.

По ходатайству прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. За совершенные преступления злоумышленнику грозит наказание в виде 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Как сообщал УНИАН, ранее мать и сын организовали детскую порностудию на Житомирщине.