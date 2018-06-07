На Днепропетровщине задержан мужчина, который с гранатой ограбил центр выдачи кредитов (видео)
В городе Каменском Днепропетровской области 6 июня правоохранители задержали мужчину, который угрожая боевой гранатой, 31 мая ограбил центр выдачи кредитов.
Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Главного управления Нацполиции в области.
«Правоохранители установили, что в центр кредитования зашел неизвестный мужчина в темных очках и кепке. Угрожая менеджеру гранатой, он завладел денежными средствами, после чего скрылся», - говорится в сообщении.
По данным полиции, злоумышленник завладел более чем 20 тыс. грн.
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По результатам следственно-розыскных мероприятий полицейские совместно с прокуратурой города установили и задержали грабителя. Им оказался 60-летний ранее судимый житель г. Днепр.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Как сообщал УНИАН, недавно в полиции показали видео ограбления ювелирного магазина в Херсоне.