На Днепропетровщине задержан мужчина, который с гранатой ограбил центр выдачи кредитов (видео)

Угрожая менеджеру гранатой, он завладел денежными средствами, после чего скрылся.

В городе Каменском Днепропетровской области 6 июня правоохранители задержали мужчину, который угрожая боевой гранатой, 31 мая ограбил центр выдачи кредитов.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Главного управления Нацполиции в области.

«Правоохранители установили, что в центр кредитования зашел неизвестный мужчина в темных очках и кепке. Угрожая менеджеру гранатой, он завладел денежными средствами, после чего скрылся», - говорится в сообщении.

По данным полиции, злоумышленник завладел более чем 20 тыс. грн.

Читайте такжеВ Киеве задержали группу псевдополицейских, которые грабили иностранцев

По результатам следственно-розыскных мероприятий полицейские совместно с прокуратурой города установили и задержали грабителя. Им оказался 60-летний ранее судимый житель г. Днепр.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, недавно в полиции показали видео ограбления ювелирного магазина в Херсоне.