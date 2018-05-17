В полиции показали видео ограбления ювелирного магазина в Херсоне
Полиция обнародовала видео с камер наблюдения, которые зафиксировали процесс разбойного нападения на ювелирный магазин в Херсоне.
Как написал на странице в Facebook первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, подозреваемых разыскивают на территории пяти областей - Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской.
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Правоохранители провели обыски по месту жительства подозреваемых и изъяли значительное количество оружия, гранат, боеприпасов и драгоценностей.
Как сообщал УНИАН, 14 мая мужчины в масках ограбили ювелирный магазин в одном из торгово-развлекательных центров Херсона.
Угрожая предметами, похожими на оружие, злоумышленники завладели ювелирными изделиями. Никто из граждан не пострадал.
Полицией по факту разбойного нападения на магазин открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) УКУ. Продолжаются мероприятия по установлению местонахождения и задержания злоумышленников. В пяти областях Украины введен в действие оперативный план «Сирена».