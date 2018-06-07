"Нацдружинники" с криками "Ганьба!" ворвались на заседание Киевсовета, решающего судьбу Почтовой площади в Киеве (фото, видео)

Аппарат Киевсовета обратится в правоохранительные органы и ожидает открытия уголовного производства по факту повреждения коммунального имущества.

Активисты организации «Национальные дружины» сорвали заседание Киевсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, около 40 человек в одинаковых футболках с надписями «Национальные дружины» находились в кулуарах сессионного зала и во время обсуждения депутатами проекта решения относительно вариантов сохранения артефактов на Почтовой площади начали громко кричать: «Ганьба!» и пытаться попасть в зал.

В это время депутаты успели обсудить, но не поддержали поправки к ранее принятому в первом чтении проекту решения. Голосование за документ в целом было нерезультативным.

Секретарь Киевсовета Владимир Прокопив объявил перерыв в заседании, но молодчики сначала заблокировали выход из сессионного зала, а затем, отстранив охранников, сами прорвались в зал. Также молодчики сняли двери в зал. Несмотря на это, депутаты покидали заседание.

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Молодчики еще некоторое время находились в сессионном зале, но затем ушли.

В комментарии УНИАН руководитель пресс-службы Киевсовета Наталья Пругар сообщила, что Киевсовет обратится в правоохранительные органы и ожидает открытия уголовного производства по факту повреждения коммунального имущества.

На официальном сайте Киевсовета сейчас размещено сообщение о ситуации: «Применение физической силы в отношении сотрудников секретариата Киевского городского совета и повреждение имущества и оборудования сессионного зала, имевшие место сегодня, делают невозможным проведение пленарного заседания».

О дате продолжение заседания будет сообщено позже.

Как сообщал УНИАН, принятым за основу проектом решения 19 апреля предполагалось, что город создаст музей на Почтовой площади за собственные средства и передаст его Музею истории Киева.

В начале 2015 года во время строительных работ на Почтовой площади была обнаружена часть улицы времен Киевской Руси и другие артефакты XI-XII веков. В июле 2016 года директор Департамента культуры КГГА Диана Попова заявила, что раскопки древнего города на Почтовой площади будут продолжаться и что проблем с финансированием работ по консервации и сохранению находок нет. Однако исследования были приостановлены в марте 2017 года.

В октябре 2017 года заместитель председателя КГГА Александр Спасибко заявил, что работы по сохранению, исследованию, консервации и музеефикации участков прибрежного квартала XI-XII веков осуществляются по плану. По его словам, начаты подготовительные работы по устройству плиты перекрытия, которая обеспечивает жесткость и устойчивость конструкций объекта. При этом, по словам чиновника, существуют тактические вопросы по соблюдению соответствующего баланса между строительными и археологическими работами, целью которых является сохранение культурного наследия.