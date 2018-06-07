В полиции опровергли информацию о взрыве у здания СБУ в Черновцах: на месте инцидента нашли муляж взрывчатки
В Черновцах сотрудники правоохранительных органов более часа перекрывали движение транспорта на улице Шевченко в центральной части города из-за сообщения о подозрительном предмете.
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня примерно в 10.00 правоохранители перекрыли часть улицы неподалеку от здания Главного управления Службы безопасности Украины в области из-за сообщения о выявленном неизвестном предмете, похожем на взрывчатку.
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На месте работали сотрудники аварийных служб, правоохранители, спасатели.
Примерно в 11.30 правоохранители разблокировали движение транспорта на улице, сообщив, что на месте вызова был обнаружен муляж взрывчатки из куска мыла и обертки.
«Взрывчатку не обнаружили. Нашли старый кусок мыла в старой обертке. Неизвестная выбросила его в мусорник, а заявитель вынул его оттуда и вызвал сотрудников полиции», - сообщили в пресс-службе УСБУ.
В СБУ опровергли информацию, распространенную некоторыми СМИ, о якобы взрыве на улице Шевченко.
«Улицу правоохранители перекрыли из-за сообщения о том, что черновчанин обнаружил в мусорнике подозрительный предмет, который оказался куском мыла», - отметили в пресс-службе, добавив, что в течение 2-8 июня на территории Черновицкой области продолжаются масштабные международные антитеррористические учения с элементами контрдиверсионной операции в городе Черновцах.
В СБУ корреспонденту УНИАН отказались ответить, была ли данное происшествие частью учений.
Напомним, ранее в местных СМИ появилась информация, что в Черновцах на улице Шевченко прогремел взрыв возле здания СБУ.