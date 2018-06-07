В Киеве пьяная компания на авто врезалась в столб: части машины разлетелись на 20 метров (фото)

В результате ДТП пострадало трое человек, двое из них госпитализированы.

В ночь на 7 июня около 3.30 на улице Святошинской в Киеве произошло ДТП с пострадавшими. Volkswagen Passat врезался в столб.

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По словам патрульных, автомобиль двигался со стороны улицы Святошинской в сторону ж/д станции «Святошинская». Volkswagen не вошел в поворот, вылетел с проезжей части, снес дорожный знак и врезался в столб. От удара машину разорвало, сообщает "Информатор".

В момент ДТП в автомобиле находились водитель и два пассажира, все они пострадали. Водителя в тяжелом состоянии и одного из пассажиров госпитализировали медики. Второй мужчина, который ехал в машине отделался легкими травмами и остался на месте аварии.

Автомобиль получил серьезные повреждения. Руль автомобиля лежал рядом, а обломки разбросаны в радиусе 20 метров.

По предварительной информации, все, кто ехали в машине находились в нетрезвом состоянии, сообщает издание. На месте работала патрульная полиция, «скорая» и следственно-оперативная группа.

Как сообщал УНИАН, 6 июня, в Ивано-Франковской области произошло столкновение рейсового автобуса и грузовика ЗИЛ, в результате чего погибла 29-летняя пассажирка автобуса.