В Ивано-Франковской области автобус столкнулся с грузовиком, есть погибшая (фото)

ДТП произошло при попытке обгона автобусом с пассажирами грузовика с песком.

В среду, 6 июня, в Ивано-Франковской области произошло столкновение рейсового автобуса и грузовика ЗИЛ, в результате чего погибла 29-летняя пассажирка автобуса.

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Еще более 10 человек травмированы, сообщили в пресс-службе областной полиции.

Смертельное ДТП произошло в селе Майдан Тисменицкого района. На автодороге "Стрый-Черновцы" водитель рейсового автобуса "Ивано-Франковск-Калуш", двигаясь в направлении Калуша, начал обгон грузовика марки ЗИЛ-130, выехав на полосу встречного движения.

"Именно в это время водитель Зила, груженного песком, который двигался в попутном направлении, начал осуществлять поворот налево. Это привело к столкновению транспортных средств, в результате чего грузовик перевернулся сразу, а автобус съехал в лесополосу, где через несколько метров также перевернулся", - говорится в сообщении.

В результате ДТП одна пассажирка автобуса в результате полученных телесных повреждений умерла в больнице, еще более 10 человек травмированы.

Ранее УНИАН сообщал, что в Килийском районе Одесской области 5 июня, во время столкновения маршрутки и микроавтобуса один человек погиб, еще девять пострадали.