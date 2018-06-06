В Одессе пьяная женщина на Jaguar вызвала масштабное ДТП (видео)

Алкотестер обнаружил почти 2,5 промилле алкоголя в крови женщины.

В Одессе нетрезвая женщина села за руль Jaguar и разбила сразу пять автомобилей. Когда женщина вышла из салона, оказалось, что она едва держится на ногах.

Алкотестер обнаружил почти 2,5 промилле алкоголя в ее крови, что более чем в 10 раз превышает норму, говорится в сюжете ТСН.

На водителя составили админпротокол. За вождение в нетрезвом состоянии суд теперь должен забрать у нее водительские права.

Как сообщал УНИАН, брат Елены Зайцевой, фигурантки кровавого ДТП в Харькове, попался на вождении в состоянии алкогольного опьянения.