В Одессе пьяная женщина на Jaguar вызвала масштабное ДТП (видео)
13:07, 06 июня 2018Происшествия
647 0
Алкотестер обнаружил почти 2,5 промилле алкоголя в крови женщины.
В Одессе нетрезвый водитель "Ягуара" врезался в ряд припаркованных автомобилей
В Одессе нетрезвая женщина села за руль Jaguar и разбила сразу пять автомобилей. Когда женщина вышла из салона, оказалось, что она едва держится на ногах.
Алкотестер обнаружил почти 2,5 промилле алкоголя в ее крови, что более чем в 10 раз превышает норму, говорится в сюжете ТСН.
На водителя составили админпротокол. За вождение в нетрезвом состоянии суд теперь должен забрать у нее водительские права.
Как сообщал УНИАН, брат Елены Зайцевой, фигурантки кровавого ДТП в Харькове, попался на вождении в состоянии алкогольного опьянения.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter