Во время грозы в центре Киева на тротуар обвалился балкон (фото)

Никто из прохожих не пострадал.

Вечером 7 мая на улице Крещатик в центре Киева обвалился балкон. Ветхие куски бетона посыпались на тротуар и проезжую часть.

Как сообщает "Информатор", куски бетонной конструкции посыпались с 4-го этажа на тротуар, проезжую часть и даже погнули рекламный щит и защитную сетку. Предварительно, никто из прохожих не пострадал.

На место происшествия приехала патрульная полиция, временно оградила небезопасное место.

Напомним, вчера в Киеве прошел ливень, который сопровождался сильными порывами ветра и грозой.

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