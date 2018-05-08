Во время грозы в центре Киева на тротуар обвалился балкон (фото)

11:18, 08 мая 2018
Происшествия
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На Крещатике на тротуар обрушился балкон / фото Глеб Пархомец / Информатор

Как сообщает "Информатор", куски бетонной конструкции посыпались с 4-го этажа на тротуар, проезжую часть и даже погнули рекламный щит и защитную сетку. Предварительно, никто из прохожих не пострадал.

На место происшествия приехала патрульная полиция, временно оградила небезопасное место.

Напомним, вчера  в Киеве прошел ливень, который сопровождался сильными порывами ветра и грозой.

Как сообщал УНИАН, в центре Одессы произошло обрушение крыши памятника архитектуры – дома, в котором жил писатель Николай Гоголь.

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Теги: #Киев#обрушился балкон