Во время грозы в центре Киева на тротуар обвалился балкон (фото)
11:18, 08 мая 2018Происшествия
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Никто из прохожих не пострадал.
На Крещатике на тротуар обрушился балкон / фото Глеб Пархомец / Информатор
Вечером 7 мая на улице Крещатик в центре Киева обвалился балкон. Ветхие куски бетона посыпались на тротуар и проезжую часть.
Как сообщает "Информатор", куски бетонной конструкции посыпались с 4-го этажа на тротуар, проезжую часть и даже погнули рекламный щит и защитную сетку. Предварительно, никто из прохожих не пострадал.
На место происшествия приехала патрульная полиция, временно оградила небезопасное место.
Напомним, вчера в Киеве прошел ливень, который сопровождался сильными порывами ветра и грозой.
Как сообщал УНИАН, в центре Одессы произошло обрушение крыши памятника архитектуры – дома, в котором жил писатель Николай Гоголь.
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