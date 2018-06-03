В Николаеве задержали посетителя магазина, у которого обнаружили три гранаты

Согласно имеющейся информации, 57-летний местный житель от дачи показаний отказался.

Сегодня, 3 июня, в Николаеве в одном из магазинов Корабельного района у посетителя обнаружили три гранаты РГД-5.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ Национальной полиции области на странице в Facebook.

"Сегодня, 3 июня, около 09:00 в Корабельный отдел полиции позвонили местные жители с сообщением о том, что в одном из магазинов, расположенном на ул. Знаменской в Корабельном районе, у неизвестного мужчины из кармана видны предметы, похожие на гранаты", - сообщает ведомство.

Отмечается, что на место инцидента была вызвана полиция, а также спасатели и взрывотехники. Район возможной опасности был оцеплен правоохранителями.

Согласно информации, удалось установить, что 57-летний местный житель действительно имел при себе три ручные гранаты. Его задержали. Давать показания и объяснения он отказался.

Гранаты были изъяты и отправлены на экспертизу.

Сейчас Корабельное отделение полиции ГУ НП в Николаевской области возбудило уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины - незаконное обращение с оружием. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 7 лет.