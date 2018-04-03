В Николаевской области обнаружили в заброшенной шахте тайник с боеприпасами

Вооружение было упаковано в мешки и коробки.

В Николаевской области, вчера, 2 апреля, оперативники Управления уголовного розыска и сотрудники Березанского отделения полиции обнаружили в степи между селами Тронка и Даниловка в заброшенной шахте по добыче камня тайник с боеприпасами.

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Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Согласно сообщению, полицейские вместе с взрывотехниками изъяли из тайника более 350 патронов калибра 7,62 мм, 369 патронов калибра 5,45 мм, восемь корпусов от гранаты Ф-1, два корпуса от гранаты Ф-5, три взрывателя к ним, гранатомет (РПГ-22), два килограмма пороха, сигнальные ракеты, дымовую мину и девять капсюлей-воспламенителей.

Отмечается, что вооружение было упаковано в мешки и коробки.

«Кое-что из изъятого специалисты взрывотехнической службы ГУ ЧП приняли решение уничтожить на месте в связи с риском взрыва при транспортировке. Все остальное правоохранители направят на экспертное исследование», - говорится в сообщении.

Следователи Березанского отделения полиции по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами начали уголовное производство (ч.1 ст.263 УК). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.