Драка с фанатами "Ливерпуля" перед финалом ЛЧ в Киеве: полиция объявила двух человек в розыск

По словам начальника столичной полиции, они будут найдены и привлечены к уголовной ответственности.

Двух напавших на иностранных болельщиков 24 мая в Киеве, объявили в розыск. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции заявил начальник Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве Андрей Крищенко.

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"Предъявлено двум лицам подозрение в совершении этого преступления. Других мы устанавливаем. Суд должен был избрать им меру пресечения в воскресенье. Они не явились в суд, несмотря на вызов. И они объявлены в розыск. Мы их найдем и привлечем к уголовной ответственности", - заверил он.

При этом Крищенко уточнил, что подозреваемые - граждане Украины, а всего нападавших было 8, а не 20, что фигурирует в некоторых интернет-СМИ.

Также начальник столичной полиции отметил, что уголовное производство было открыто правоохранителями, несмотря на нежелание иностранных болельщиков общаться с полицией.

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, в Киеве 24 мая вечером 20 хулиганов напали на фанатов «Ливерпуля», которые ужинали в ресторане на улице Большая Васильковская. Нападавшие бросали в болельщиков стаканы и мебель. У фанатов порезаны головы и шеи.

Полиция квалифицировала драку, в которой пострадали болельщики футбольного клуба «Ливерпуль», как групповое хулиганство. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.