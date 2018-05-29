В России уже думают, как использовать убийство Бабченко в Киеве

В России возбудили уголовное дело об убийстве российского оппозиционного журналиста Бабченко.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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«Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело об убийстве российского гражданина Аркадия Бабченко в Киеве», — говорится на сайте ведомства.

В Следственном комитете отметили, что за последние годы на территории Украины были убиты несколько граждан России: журналист Павел Шеремет и бывший депутат Денис Вороненков. Составители заявления подчеркнули, что российская сторона «не намерена» оставлять без внимания «жестокие преступления» против российских граждан.

Как сообщал УНИАН, вечером 29 мая журналист Айдер Муждабаев сообщил, что в Киеве стреляли в российского журналиста Аркадия Бабченко.

Он также рассказал изданию, что Бабченко выходил в магазин, а его жена осталась дома. "Он выходил в магазин, возвращался уже домой и при входе в квартиру его застрелили", - сказал Муджабаєв. По его словам, всего было три выстрела в спину.