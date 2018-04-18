В Польше в ДТП попал автобус с украинцами (фото)

Автобус с украинцами врезался в прицеп сельскохозяйственного трактора, которого не должно было быть на автостраде.

На юге Польши в районе города Жоры попал в ДТП пассажирский автобус с украинскими номерами, который возвращался из Праги.

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Об этом сообщает издание Dziennik Zachodni. Столкновение автобуса с прицепом трактора произошло около 6 утра.

"Украинский автобус врезался в прицеп сельскохозяйственного трактора, которого не должно быть на автостраде", - сообщили в комендатуре полиции города Катовице.

По данным польских СМИ, никто не пострадал. В то же время портал dtp.kiev.ua сообщает о восьми пострадавших.

В автобусе ехали украинцы, которые возвращались из Праги. Видимость на автостраде осложнял туман. Водитель ударился об один из прицепов трактора.

Трактор, как выяснилось, перевозил цирковых животных. Его водитель из-за тумана не заметил соответствующий знак и ошибочно выехал на автостраду, однако повернуть обратно уже не смог. Животные в результате ДТП не пострадали.

Для пассажиров из Украины был предоставлен новый автобус, который привез их к ближайшему пункту обслуживания путешествующих.

Автострада, на которой произошло ДТП, была заблокирована, в обе стороны образовались большие пробки.