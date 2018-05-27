В Одессе рухнул лифт с людьми - СМИ

10:46, 27 мая 2018
Происшествия
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В Одессе провалился в шахту лифт с пассажирами / 7kanal.com.ua

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Как сообщает «7 телеканал», о ЧП правоохранителям сообщила местная жительница. На место прибыли медики и спасатели. В лифте находились три человека, среди которых – восьмилетняя девочка.

Отмечается, что двери подъемника вскрыли работники специальной службы. Людей передали медикам, однако жалоб на травмы от пострадавших не поступило.

Ранее сообщалось, что сотрудник одесского роддома погиб, упав в шахту лифта

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Теги: #лифт#Одесса