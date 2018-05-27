В Одессе рухнул лифт с людьми - СМИ
10:46, 27 мая 2018Происшествия
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В лифте находились три человека, среди которых – восьмилетняя девочка.
В Одессе провалился в шахту лифт с пассажирами / 7kanal.com.ua
В ночь на 27 мая на проспекте Героев Небесной Сотни,32 в Одессе с высоты третьего этажа упал лифт с пассажирами.
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Как сообщает «7 телеканал», о ЧП правоохранителям сообщила местная жительница. На место прибыли медики и спасатели. В лифте находились три человека, среди которых – восьмилетняя девочка.
Отмечается, что двери подъемника вскрыли работники специальной службы. Людей передали медикам, однако жалоб на травмы от пострадавших не поступило.
Ранее сообщалось, что сотрудник одесского роддома погиб, упав в шахту лифта
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