В Одессе рухнул лифт с людьми - СМИ

В лифте находились три человека, среди которых – восьмилетняя девочка.

В ночь на 27 мая на проспекте Героев Небесной Сотни,32 в Одессе с высоты третьего этажа упал лифт с пассажирами.

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Как сообщает «7 телеканал», о ЧП правоохранителям сообщила местная жительница. На место прибыли медики и спасатели. В лифте находились три человека, среди которых – восьмилетняя девочка.

Отмечается, что двери подъемника вскрыли работники специальной службы. Людей передали медикам, однако жалоб на травмы от пострадавших не поступило.

Ранее сообщалось, что сотрудник одесского роддома погиб, упав в шахту лифта