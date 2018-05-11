Сотрудник одесского роддома упал в шахту лифта

49-летний мужчина решил самостоятельно устранить причину блокировки лифта, но сорвался и упал в шахту глубиной 4,5 метра.

В одном из роддомов Одессы сегодня погиб сотрудник, упав в шахту лифта.

Как сообщила УНИАН начальник отдела по связям со СМИ департамента информации и связей с общественностью Одесского городского совета Наталья Мальцева, ЧП произошло утром в родильном доме №5.

По ее данным, лифтерша, обеспечивающая перевозку (сопровождение) работников учреждения и рожениц обнаружила, что лифт не функционирует.

«Женщина сделала все, согласно инструкции: вызвала сервисную службу и в здании начала развешивать таблички с информацией о том, что подъемник не работает», - рассказала Мальцева.

Со слов лифтерши, о проблеме и о том, что уже вызваны представители сервисной службы, она уведомила своего непосредственного руководителя – специалиста, ответственного за «техническую часть» в медучреждении.

Читайте такжеВ киевской многоэтажке оборвался лифт с человеком внутри

Через некоторое время данный сотрудник был обнаружен мертвым в шахте лифта. По предварительным, он упал с первого этажа на нулевой.

«По предварительному заключению, 49-летний служащий, не дожидаясь сервисной службы, решил самостоятельно устранить причину блокировки лифта, но сорвался и упал в шахту глубиной 4,5 метра. Он скончался от травмы, несовместимой с жизнью, - удара головы», - рассказал Мальцева, подчеркнув, что лифт находится в исправном состоянии. Сейчас устанавливается причина, по которой он был заблокирован.

В настоящее время на месте работают представители всех соответствующих служб.

Ранее в Киеве девушка упала с 25 этажа во время свидания с парнем.