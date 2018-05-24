Экстрим по-киевски: сеть взорвало видео, на котором парни прыгают из окна высотки с парашютами
13:49, 24 мая 2018Происшествия
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Ребята прыгали с 26 этажа высотки на левом берегу столицы - фамилии экстремалов остались неизвестными.
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Интернет "взорвало" видео, на котором ребята выпрыгивают из окна дома с парашютами
Сеть "взорвало" видео, на котором ребята в Киеве выпрыгивают из окна дома с парашютами.
Об этом говорится в сюжете ТСН. Видео прыжков в Сеть выложил якобы случайный свидетель, который пил кофе во дворе. Но в парашютном спорте человек оказался осведомленным, написав, что минимальная высота, с которой прыгают с таким орудием - 150 метров, а эти ребята прыгнули с восьмидесяти.
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Ребята прыгают с 26 этажа высотки на левом берегу столицы - фамилии экстремалов остались неизвестными.
Ранее сеть подорвало видео, на котором панды радуются снегу.
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