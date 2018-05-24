Экстрим по-киевски: сеть взорвало видео, на котором парни прыгают из окна высотки с парашютами

Ребята прыгали с 26 этажа высотки на левом берегу столицы - фамилии экстремалов остались неизвестными.

Сеть "взорвало" видео, на котором ребята в Киеве выпрыгивают из окна дома с парашютами.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Видео прыжков в Сеть выложил якобы случайный свидетель, который пил кофе во дворе. Но в парашютном спорте человек оказался осведомленным, написав, что минимальная высота, с которой прыгают с таким орудием - 150 метров, а эти ребята прыгнули с восьмидесяти.

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Ребята прыгают с 26 этажа высотки на левом берегу столицы - фамилии экстремалов остались неизвестными.

Ранее сеть подорвало видео, на котором панды радуются снегу.