В Житомире студент прыгнул с крыши 14-этажки

19:37, 23 мая 2018
Происшествия
255
В Житомире бросился с крыши многоэтажки 19-летний парень / Фото УНИАН

Читайте такжеГлава закарпатского села Лалово повесился на чердаке собственного дома - СМИ

О самоубийстве сообщает "Житомир.info", ссылаясь на руководителя пресс-службы главного управления Нацполиции в Житомирской области Аллу Ващенко.

«23 мая с крыши 14-этажки на проспекте Мира прыгнул студент I курса автодорожного колледжа, 1999 года рождения», - сообщила она журналистам.

Причина самоубийства парня пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что в центре Одессы в результате падения с Тещиного моста погибла 16-летняя девушка.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Житомир