В Житомире студент прыгнул с крыши 14-этажки

Причина самоубийства молодого человека пока неизвестна.

Утром 23 мая в Житомире с крыши многоэтажки на проспекте Мира прыгнул парень 1999 года рождения.

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О самоубийстве сообщает "Житомир.info", ссылаясь на руководителя пресс-службы главного управления Нацполиции в Житомирской области Аллу Ващенко.

«23 мая с крыши 14-этажки на проспекте Мира прыгнул студент I курса автодорожного колледжа, 1999 года рождения», - сообщила она журналистам.

Причина самоубийства парня пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что в центре Одессы в результате падения с Тещиного моста погибла 16-летняя девушка.