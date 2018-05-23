В Житомире студент прыгнул с крыши 14-этажки
19:37, 23 мая 2018Происшествия
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Причина самоубийства молодого человека пока неизвестна.
В Житомире бросился с крыши многоэтажки 19-летний парень / Фото УНИАН
Утром 23 мая в Житомире с крыши многоэтажки на проспекте Мира прыгнул парень 1999 года рождения.
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О самоубийстве сообщает "Житомир.info", ссылаясь на руководителя пресс-службы главного управления Нацполиции в Житомирской области Аллу Ващенко.
«23 мая с крыши 14-этажки на проспекте Мира прыгнул студент I курса автодорожного колледжа, 1999 года рождения», - сообщила она журналистам.
Причина самоубийства парня пока неизвестна.
Ранее сообщалось, что в центре Одессы в результате падения с Тещиного моста погибла 16-летняя девушка.
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