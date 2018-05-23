Глава закарпатского села Лалово повесился на чердаке собственного дома - СМИ

По словам жены погибшего, в последнее время он находился в подавленном состоянии.

В селе Лалово (Мукачевский район Закарпатской области) совершил самоубийство сельский голова.

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Как сообщает Mukachevo.net, ссылаясь на областное управление полиции, сообщение о суициде правоохранители получили 22 мая. Житель поселка 1960 года рождения лишил себя жизни путем повешения на чердаке собственного дома.

Полиция предсмертной записки умершего на месте не обнаружила.

«Как прокомментировала ситуацию правоохранителям жена погибшего, ее муж некоторое время находился в подавленном состоянии. И, скажем, каких-то причин считать, что на него давили, или довели его, у нее нет», - отметила пресс-секретарь закарпасткой полиции Татьяна Щоголева.

Тело погибшего отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.

Сейчас правоохранители рассматривают версию самоубийства. Открыто производство по статье 115 УКУ (убийство с пометкой «самоубийство»).

Ранее сообщалось, что в центре Одессы в результате падения с Тещиного моста погибла 16-летняя девушка.