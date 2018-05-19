Житель Волновахи пытался по почте отправить гранаты в Белую Церковь

Гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалами мужчина пытался отправить по почте в коробке из-под посуды.

В Волновахе Донецкой области вчера правоохранители задержали местного жителя, который пытался по почте отправить в город Белая Церковь Киевской области гранаты Ф-1 и РГД-5 и запалы к ним.

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Об этом сообщается на сайте Волновахского отдела полиции Донецкой области.

"Правоохранители, обеспечивая правопорядок в одном из отделений почты по улице Донецкой, обратили внимание на мужчину, который непонятно вел себя и нервничал. Полицейские проверили его документы, после чего осмотрели пакет, который он отправлял в Белую Церковь. В коробке из-под посуды были обнаружены гранаты Ф-1 и РГД-5 и запалы к ним", - говорится в сообщении.

38-летний житель Волновахи объяснил правоохранителям, что месяц назад к нему подошли неизвестные и предложили заработать деньги. Они дали ему пакет и попросили через некоторое время отправить его, за что он получил 300 грн.

Правоохранители изъяли взрывоопасные предметы.

В отношении мужчины открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса ("незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами").