На пункте пропуска "Марьинка" задержали авто с контрабандными $76 тысячами - ООС

Участие в задержании принимали сотрудники фискального наряда ГФС Украины из состава Объединенных сил совместно с работниками Государственной пограничной службы.

В пятницу, 11 мая, около 18.00 на КПВВ “Марьинка” был задержан автомобиль в котором скрыто перевозились наличные денежные средства в сумме 76 500 долларов США.

Участие в задержании принимали сотрудники фискального наряда ДФС Украины из состава Объединенных сил совместно с работниками Государственной пограничной службы, сообщает пресс-центр штаба Объединенных сил на страничке в Facebook.

"Указанные действия были прекращены. Нарушитель и денежные средства установленным порядком переданы сотрудникам СБУ из состава Объединенных сил", - говорится в сообщении

В ООС отметили, что данная работа была проведена в рамках исполнения распоряжения Командующего объединенных сил по усилению работы по пресечению контрабанды как явления в районе проведения ООС.

Как сообщал УНИАН, количество стационарных блокпостов на востоке страны будет уменьшена, но будет создано 106 дополнительных патрулей, что позволит увеличить полицейское присутствие в отдаленных населенных пунктах.